Молодые политтехнологи со всей страны оценили опыт работы Минмолодежи Татарстана

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов заявил, что молодые политтехнологи со всей страны проявили интерес к работе Министерства по делам молодежи Татарстана, сообщает ИА «Татар-информ».

В рамках федерального образовательного форума молодых политтехнологов в Казани Фаттахов особо обратил внимание, что для молодежи важна поддержка на уровне регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что региональные центры опережают Москву по благосостоянию креативного класса, сообщает РБК. Согласно очередному индексу креативного капитала, Уфа и Казань занимают соответственно первое и второе место среди десяти крупнейших российских городов по развитию креативной инфраструктуры, опережая Москву. При этом по количеству креативных компаний и проектов первое место у российской столицы. Также Москва лидирует как город с самым высоким индексом креативного капитала.