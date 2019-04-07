В Татарстане ожидают потепление до +10°С

7 апреля на территории Татарстана синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В большинстве районов Татарстана пройдет дождь, в отдельных районах возможен туман. Синоптики ожидают юго-восточный умеренный ветер. Максимальные температуры воздуха днем составят от +5°С до +10°С.

Напомним, ранее МЧС РТ предупредило, что в Новошешминском, Буинском и Нурлатском районах низководные мосты могут оказаться подтопленными. Об этом сообщается на официальном портале ведомства. Отмечается, что прибыль воды на большинстве рек Татарстана не превышает среднемноголетних значений.