В Татарстане ожидают потепление до +10°С
7 апреля на территории Татарстана синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В большинстве районов Татарстана пройдет дождь, в отдельных районах возможен туман. Синоптики ожидают юго-восточный умеренный ветер. Максимальные температуры воздуха днем составят от +5°С до +10°С.
Напомним, ранее МЧС РТ предупредило, что в Новошешминском, Буинском и Нурлатском районах низководные мосты могут оказаться подтопленными. Об этом сообщается на официальном портале ведомства. Отмечается, что прибыль воды на большинстве рек Татарстана не превышает среднемноголетних значений.Общество Татарстан
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