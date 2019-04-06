Главы МИД России и Египта обсудили условия возобновления авиасообщения

Глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что Россия рассчитывает на то, что условия безопасности в аэропортах Египта в скором времени позволят туристам из РФ с большим комфортом отдыхать на египетских курортах, сообщает «РИА Новости».

Об этом Лавров рассказал по итогам переговоров со своим египетским коллегой. При этом «гадать», когда в полном объеме возобновится авиасообщение между двумя странами, не очень продуктивно, подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе встречи с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром заявил, что Татарстан заинтересован в развитии деловых и культурных связей. По словам президента РТ, подготовлен план мероприятий по расширению сотрудничества, развитию экспорта в сфере машиностроения, фармацевтики и продукции сельского хозяйства.



