Минниханов обсудил с послом Египта расширение сотрудничества

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе встречи с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром заявил, что Татарстан заинтересован в развитии деловых и культурных связей.

По словам президента РТ, подготовлен план мероприятий по расширению сотрудничества, развитию экспорта в сфере машиностроения, фармацевтики и продукции сельского хозяйства.

Минниханов также отметил, что Татарстан заинтересован в поставках различного вида продовольствия из Египта и товаров легкой промышленности.

Также на встрече обсуждались вопросы межвузовского взаимодействия, сотрудничество в сфере туризма, культуры и других направлениях, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в октябре прошлого года Рустам Минниханов приезжал в Египет с рабочей поездкой. Там он принял участие в форуме «Татарстан — Египет» и встретился с президентом страны Абделем Фаттахом Ас-Сиси.