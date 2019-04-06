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Экономика

За нацпроектами проследит «электронный бюджет»

15:32, 06.04.2019
За нацпроектами проследит «электронный бюджет»
Фото: tatarstan.ru

Замглавы аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко рассказал, что для контроля за реализацией нацпроектов создан модуль «электронного бюджета», сообщает «РИА Новости».

Он даст возможность пошагово отслеживать все действия властей на местах. Чтобы оперативно обсуждать возникающие вопросы, в нем появится внутренний чат.

Напомним, ранее заместитель главы аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко заявил, что правительство РФ намерено наладить на постоянной основе обсуждение с представителями регионов вопросов, связанных с нацпроектами. Кириенко заметил, что нельзя из федерального центра построить школу в каждом селе, поэтому встречи с регионами будут на постоянной основе.


ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
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