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Правительство РФ собирается на регулярной основе проводить встречи с губернаторами по нацпроектам

14:01, 06.04.2019
Правительство РФ собирается на регулярной основе проводить встречи с губернаторами по нацпроектам
Фото: pixabay.com

Заместитель главы аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко заявил, что правительство РФ намерено наладить на постоянной основе обсуждение с представителями регионов вопросов, связанных с нацпроектами, сообщает ТАСС.

Кириенко заметил, что нельзя из федерального центра построить школу в каждом селе, поэтому встречи с регионами будут на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкцию стадионов «Спартак» и «Волга» в Саратове не получилось включить в национальные проекты, сообщают «Известия». Причина — недостаток денег на проектную документацию. Городским властям придется своими силами ремонтировать спортивные арены при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.


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