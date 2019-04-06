В башкирском военкомате объяснили, почему Face не пошел в армию
Рэпер Face (Иван Дремин) не прошел медицинскую комиссию в военкомате Башкирии. Об этом рассказал председатель Военно-врачебной комиссии Борис Усатов.
По его словам, в 2018 году музыкант был признан ограниченно годным.
«У него ряд заболеваний, которые я не могу сейчас оглашать», — цитирует Усатова «Башинформ».
Также он добавил, что татуировки на лице касаются сферы деятельности психиатра, «особенно с какими-то угрожающими, суицидальными надписями».
Напомним, ранее Face сообщал, что уходит в армию. Снимок из военкомата он опубликовал на своей страниц в соцсетях.Общество Башкортостан
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