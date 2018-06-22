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Face объявил об уходе в армию

11:02, 22.06.2018
Face объявил об уходе в армию
Фото: youtube.com/скриншот

Рэпер Face (Иван Дремин) объявил об уходе в армию. Поклонники надеются, что он решил разыграть их.

«Ухожу в армию, увидимся через год», — написал Face в Twitter.

В комментариях к записи один из пользователей разместил снимок из военкомата в Башкирии, на котором виден молодой человек, похожий на знаменитого рэпера.

21-летний исполнитель родом из Уфы получил широкую известность в 2017 году после публикации «ВКонтакте» его альбома No Love и нескольких видеоклипов.

ОбществоКультура Башкортостан
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