Face объявил об уходе в армию

Рэпер Face (Иван Дремин) объявил об уходе в армию. Поклонники надеются, что он решил разыграть их.

«Ухожу в армию, увидимся через год», — написал Face в Twitter.

Ухожу в армию, увидимся через год

— FACE (@faceislove) 21 июня 2018 г.

В комментариях к записи один из пользователей разместил снимок из военкомата в Башкирии, на котором виден молодой человек, похожий на знаменитого рэпера.

21-летний исполнитель родом из Уфы получил широкую известность в 2017 году после публикации «ВКонтакте» его альбома No Love и нескольких видеоклипов.