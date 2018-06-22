Face объявил об уходе в армию
Рэпер Face (Иван Дремин) объявил об уходе в армию. Поклонники надеются, что он решил разыграть их.
«Ухожу в армию, увидимся через год», — написал Face в Twitter.
Ухожу в армию, увидимся через год
— FACE (@faceislove) 21 июня 2018 г.
В комментариях к записи один из пользователей разместил снимок из военкомата в Башкирии, на котором виден молодой человек, похожий на знаменитого рэпера.
pic.twitter.com/YlhpVugtdZ
— BLAZER (@FRESHBLAZER) 21 июня 2018 г.
21-летний исполнитель родом из Уфы получил широкую известность в 2017 году после публикации «ВКонтакте» его альбома No Love и нескольких видеоклипов.ОбществоКультура Башкортостан
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