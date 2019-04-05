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Путин оценил новогодний подарок Лукашенко в виде четырех мешков картошки

23:53, 05.04.2019
Путин оценил новогодний подарок Лукашенко в виде четырех мешков картошки
Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину понравился новогодний подарок президента Белоруссии Александра Лукашенко — картошка «с президентского огорода».

«Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу СТВ.

Напомним, Лукашенко подарил Путину на Новый год сало и четыре мешка картошки. В каждом из мешков был отдельный сорт картошки — для жарки, пюре, драников, а также для запекания и отваривания.

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