Лукашенко подарил Путину сало и четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину на Новый год сало и четыре мешка картошки.

«Могу сказать, что не только картошку подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу, на самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало. И Александр Григорьевич, зная об этом, еще в предыдущий визит привез и сало <…> самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало, оно тоже было презентовано», — рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

По ее словам, как-то Лукашенко «в полушутку» спросил у Путина, что ему привезти из Белоруссии, пишет ТАСС.



«А ответ прозвучал именно так — ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало», — рассказала она.

Ранее Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.