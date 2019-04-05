Белоруссия повысит тариф на прокачку нефти из России на 23%

Белоруссия уведомила «Транснефть» о возможном повышении тарифа на прокачку российской нефти по своей территории на 23%.

Как сообщил президент компании Николай Токарев, этот вопрос будет обсуждаться на уровне правительств двух стран, пишет ТАСС.

На данный момент, в Белоруссию и через страну поставляется около 50 млн тонн российской нефти в год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может перестать закупать нефть у России, если та не компенсирует потери от налогового маневра. По его словам, Белоруссия в случае отказа Москвы после модернизации нефтеперерабатывающих заводов начнет покупать нефть «со стороны». Лукашенко отметил вероятность, что после переработки «чужой нефти» на белорусских НПЗ она может попасть и на российский рынок.