Лукашенко пригрозил перестать покупать нефть у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может перестать закупать нефть у России, если та не компенсирует потери от налогового маневра.



По его словам, Белоруссия в случае отказа Москвы после модернизации нефтеперерабатывающих заводов начнет покупать нефть «со стороны». Лукашенко отметил вероятность, что после переработки «чужой нефти» на белорусских НПЗ она может попасть и на российский рынок, пишет «Коммерсант».

«И кто от этого выиграет? Мы просто привезем… чужую нефть. России это надо — нет», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр. Он оценил потери республики от налогового маневра в РФ до 2024 года в $10,5 млрд.