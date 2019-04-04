В Оренбургской области закрыли семь автомобильных мостов из-за половодья

В Оренбургской области закрыли семь автомобильных мостов из-за весеннего половодья.

В Главном управлении дорожного хозяйства области рассказали, что мосты закрыты в шести районах. Для доступа к населенным пунктам организованы объезды. По одному направлению работает катерная переправа, передает «Интерфакс».

Региональное ГУ МЧС сообщает о подтоплении низководных мостов в Александровском и Красногвардейском районах области в результате повышения уровня воды на малых реках.



Ранее МЧС РФ предупредило об угрозе подтопления населенных пунктов Приволжского федерального округа в период весеннего половодья.

Также населенные пункты могут оказаться в зоне подтопления в ряде регионов Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

