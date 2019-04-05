В 2020 году в системе tax free могут появиться электронные чеки

Минфин разработал законопроект, согласно которому с 1 июля 2020 года в системе tax free могут появиться электронные чеки, сообщает «Российская газета».

Электронные чеки дадут возможность иностранцам возвращать НДС за купленные в России товары.

Напомним, ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов поручил перевести систему tax free полностью в электронный формат. Она позволяет вернуть иностранцам налог на добавленную стоимость (НДС). Также будет проработана схема возврата налога без оформления бумажного чека, сообщается на сайте ведомства. Таким образом, ожидается, что взаимодействие иностранных резидентов с ФТС полностью перейдет на электронный формат.