Экс-начальник одного из управлений БашГУ обвиняется в получении взяток на сумму более полумиллиона рублей
В Уфе бывший начальник финансово-экономического управления БашГУ предстанет перед судом, его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, сообщает СУ СК РФ по РБ.
Следствием установлено, что в сентябре 2015 года обвиняемый потребовал от своего зама передавать ему деньги, законно начисляемые в виде премий и других выплат. Подчиненная согласилась. При этом другим своим подчиненным обвиняемый заявил, что с него взыскивают задолженность, поэтому он не может распоряжаться зарплатой по своему усмотрению. В результате сотрудники передавали ему деньги, начисленные в виде премий. Обвиняемый тем временем предлагал руководству вуза стимулирующие выплаты для этих сотрудников. Таким образом, начальник финансово-экономического управления БашГУ получил более 550 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину не признал.
Напомним, ранее сообщалось, что следственные органы выявили еще один факт получения взятки бывшим зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым.Происшествия Башкортостан
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