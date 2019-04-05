Экс-начальник одного из управлений БашГУ обвиняется в получении взяток на сумму более полумиллиона рублей

В Уфе бывший начальник финансово-экономического управления БашГУ предстанет перед судом, его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Следствием установлено, что в сентябре 2015 года обвиняемый потребовал от своего зама передавать ему деньги, законно начисляемые в виде премий и других выплат. Подчиненная согласилась. При этом другим своим подчиненным обвиняемый заявил, что с него взыскивают задолженность, поэтому он не может распоряжаться зарплатой по своему усмотрению. В результате сотрудники передавали ему деньги, начисленные в виде премий. Обвиняемый тем временем предлагал руководству вуза стимулирующие выплаты для этих сотрудников. Таким образом, начальник финансово-экономического управления БашГУ получил более 550 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину не признал.

Напомним, ранее сообщалось, что следственные органы выявили еще один факт получения взятки бывшим зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым.