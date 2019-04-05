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Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту украинских товаров

17:10, 05.04.2019
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту украинских товаров
Фото: flickr.com

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО). Он касался транзита украинских товаров.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития России, третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров, следующих с территории Украины через территорию РФ. Там отметили, что все оспариваемые меры были приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.

Напомним, спор между странами начался еще в сентябре 2016 года.

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