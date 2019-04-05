Жителя Саратова, который угрожал ножом полицейскому, признали невменяемым

В Саратове суд принял решение направить на принудительное лечение мужчину, который, угрожая ножом постовому, пытался проникнуть на территорию городского управления МВД, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Саратовской области.

Инцидент произошел в декабре 2018 года на проходной УМВД Саратова. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что нападавший мужчина не осознавал общественную опасность своих действий из-за психического расстройства. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное психиатрическое лечение.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения РФ рассказало о самых распространенных психических заболеваниях у жителей России. Согласно отчету ведомства по итогам 2017 года, на первом месте оказались расстройства непсихотического характера. Они были диагностированы у 2 млн пациентов.