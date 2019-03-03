Минздрав назвал самые распространенные психические заболевания у россиян

Министерство здравоохранения РФ рассказало о самых распространенных психических заболеваниях у жителей России.

Согласно отчету ведомства по итогам 2017 года, на первом месте оказались расстройства непсихотического характера. Они были диагностированы у 2 млн пациентов.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации», — пояснил RT руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

По его словам, состояние больных могут провоцировать любые факторы, в том числе семейная жизнь, безработица, пьянство и так далее.

На втором месте в списке распространенных болезней оказались психозы и состояния слабоумия — около 1 млн человек. Чаще всего пациенты страдают органическими психозами или слабоумием и шизофренией.

Замыкает тройку умственная отсталость — 862 тысячи человек.

Напомним, ранее Росстат назвал основные причины женской смертности.