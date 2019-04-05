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Банк «Открытие» частично приостановил прием банкоматами некоторых купюр

16:29, 05.04.2019
Банк «Открытие» частично приостановил прием банкоматами некоторых купюр
Фото: ru.wikipedia.org / Well-liked

Банк «Открытие» приостановил прием банкоматами некоторых банкнот. Такое решение кредитной организации связано с хождением фальшивых купюр и обновлением программного обеспечения.

В банке уточнили, что был остановлен прием наличных номиналом 5 тысяч, 2 тысячи и 200 рублей. При этом полностью во всех банкоматах прием купюр этих номиналов не отключался, передает «РИА Новости».

Ранее «Ведомости» сообщили, что Сбербанк России и «Московский кредитный банк» (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах. По информации газеты, причиной стало плановое обновление программного обеспечения. В Сбербанке уточнили, что масштабных ограничений на прием пятитысячных купюр в банкоматах нет.

ЭкономикаБанки
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