Сбербанк и МКБ временно ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и «Московский кредитный банк» (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах.

Причиной временной приостановки приема стало плановое обновление программного обеспечения, при этом масштабных отключений приема каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет.

Обновление софта может быть связано с тем, что банкоматы учат отличать подделки. Так, пару месяцев назад был вброс в банкоматы фальшивых пятитысячных купюр, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

МКБ также временно отключал 40 банкоматов из 3 500 для тестирования обновления программного обеспечения.

Между тем, в ЦБ отметили, что в феврале банки при пересчете наличности из кассет банкнотоприемных устройств действительно выявили изделия, имитирующие банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Регулятор подчеркнул, что это были «единичные случаи» вбросов в банкоматы с валидаторами устаревших модификаций.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины российских онлайн-банков имеют низкий уровень защищенности.