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В Сбербанке прокомментировали информацию об ограничениях приема купюр в банкоматах

10:36, 05.04.2019
В Сбербанке прокомментировали информацию об ограничениях приема купюр в банкоматах
Фото: wikimedia.org

В Сбербанке заявили, что масштабных ограничений на прием пятитысячных купюр в банкоматах нет.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет», — сообщили в пресс-службе банка.

Тем не менее представители кол-центра кредитной организации отметили, что некоторые устройства все же ограничили прием купюр номиналом 5 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

Ранее «Ведомости» сообщили, что Сбербанк России и «Московский кредитный банк» (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах. По информации газеты, причиной стало плановое обновление программного обеспечения.

ЭкономикаБанки
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