В Сбербанке прокомментировали информацию об ограничениях приема купюр в банкоматах
В Сбербанке заявили, что масштабных ограничений на прием пятитысячных купюр в банкоматах нет.
«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет», — сообщили в пресс-службе банка.
Тем не менее представители кол-центра кредитной организации отметили, что некоторые устройства все же ограничили прием купюр номиналом 5 тыс. рублей, передает «РИА Новости».
Ранее «Ведомости» сообщили, что Сбербанк России и «Московский кредитный банк» (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах. По информации газеты, причиной стало плановое обновление программного обеспечения.ЭкономикаБанки
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