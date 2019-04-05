В Сети появилось видео стрельбы у стен Казанского кремля

В Сети появилось видео, на котором мужчина устроил стрельбу под стенами Казанского кремля. Видеозапись появилась в казанских пабликах «ВКонтакте».

Выяснилось, что ролик сделан в начале марта. Мужчина в костюме стреляет в воздух из оружия, которое внешне похоже на автомат. На заднем плане виден Казанский кремль.

В УМВД России по Казани рассказали, что по данному факту была проведена проверка, в ходе которой удалось установить личность стрелка.

Также стало известно, что у мужчины в руках находился светозвуковой автомат, не предназначенный для стрельбы боевыми патронами. Такой автомат используется для имитации эффекта стрельбы.

По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что в конце января стрельба произошла в Ново-Савиновском районе Казани. Таксист выстрелил из пневматического пистолета в пассажиров, которые отказались платить за поездку.