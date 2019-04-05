Мантуров: судьба заводов Ford решится в течение двух месяцев

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что судьба заводов Ford в России решится в течении одного-двух месяцев.

«Нужно вопрос еще дополнительно прорабатывать, чтобы не предвещать события, давайте дадим время — будем говорить, что в течении месяца-двух коллеги договорятся», — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга также рассказал, что корейская Hyundai проявляет интерес к площадке Ford во Всеволожске, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Ford Sollers предложил работникам добровольно уволиться с закрывающихся заводов. За это они получат от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа.

