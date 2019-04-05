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Минниханов встретился с призерами зимней Универсиады из Татарстана

12:59, 05.04.2019
Минниханов встретился с призерами зимней Универсиады из Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с призерами и победителями зимней Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске.

Встреча прошла сегодня в Белом зале Губернаторского дворца Казанского Кремля.

«Вы достойно представили нашу республику на Всемирной универсиаде. Благодаря вашим результатам зимние виды спорта получают новый импульс развития в нашей республике», — сказал президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане особое внимание уделяется развитию спорта. По его словам, сегодня в республике действует более 11 тыс. спортивных объектов.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил благодарности президента Республики Татарстан спортсменам, тренерам и волонтерам, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов поздравил татарстанскую лыжницу Христину Мацокину с золотой медалью, завоеванной в смешанном командном спринте на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

ОбществоВластьСпорт Татарстан
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