Минниханов встретился с призерами зимней Универсиады из Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с призерами и победителями зимней Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске.

Встреча прошла сегодня в Белом зале Губернаторского дворца Казанского Кремля.

«Вы достойно представили нашу республику на Всемирной универсиаде. Благодаря вашим результатам зимние виды спорта получают новый импульс развития в нашей республике», — сказал президент РТ.



Минниханов подчеркнул, что в Татарстане особое внимание уделяется развитию спорта. По его словам, сегодня в республике действует более 11 тыс. спортивных объектов.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил благодарности президента Республики Татарстан спортсменам, тренерам и волонтерам, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее Рустам Минниханов поздравил татарстанскую лыжницу Христину Мацокину с золотой медалью, завоеванной в смешанном командном спринте на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.