Минниханов встретится с призерами зимней Универсиады из Татарстана

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова завила, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с призерами и победителями зимней Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске, сообщает ИА «Татар-информ».

Также среди приглашенных — представители тренерского штаба и волонтеры.

Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил татарстанскую лыжницу Христину Мацокину с золотой медалью, которую она завоевала в смешанном командном спринте на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

«Нам, татарстанцам, особенно приятно, что свой вклад в российское золото внесла лыжница Христина Мацокина, которая учится и тренируется в Татарстане. Пару дней назад она завоевала серебро в индивидуальном лыжном спринте, а сегодня покорила высший пьедестал», — написал тогда президент РТ в поздравлении.