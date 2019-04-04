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Минниханов встретится с призерами зимней Универсиады из Татарстана

16:24, 04.04.2019 1
Минниханов встретится с призерами зимней Универсиады из Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова завила, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с призерами и победителями зимней Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске, сообщает ИА «Татар-информ».

Также среди приглашенных — представители тренерского штаба и волонтеры.

Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил татарстанскую лыжницу Христину Мацокину с золотой медалью, которую она завоевала в смешанном командном спринте на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

«Нам, татарстанцам, особенно приятно, что свой вклад в российское золото внесла лыжница Христина Мацокина, которая учится и тренируется в Татарстане. Пару дней назад она завоевала серебро в индивидуальном лыжном спринте, а сегодня покорила высший пьедестал», — написал тогда президент РТ в поздравлении.

СпортОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:29
    а почему только сейчас?
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