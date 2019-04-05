Заслуженный врач РФ, обвинивший Малышеву в клевете, встретится с ней

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Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России Дмитрий Мохов, обвинивший телеведущую Елену Малышеву в клевете, после разговора с ней анонсировал совместную встречу.

По его словам, она пройдет на следующей неделе.

«В целом сейчас ситуация развивается в позитивном ключе, есть надежда на благоприятный, взаимовыгодный исход», — сказал он.

Мохов подчеркнул, что с ним связались представители юридических служб ряда клиник, где работают врачи-остеопаты, которые сообщили, что направили свои иски к «Первому каналу» и Малышевой, пишет РБК.

Ранее Малышева ответила на слова Мохова. Он обвинял ее в том, что она в программе «Жить здорово!» выставила в порочном свете остеопатов. Он потребовал извинений за распространение данной информации.

Малышева сообщила, что у создателей передачи отношение к термину «остеопат» крайне осторожное.