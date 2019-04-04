Малышева отреагировала на заявление российского врача-остеопата

Телеведущая Елена Малышева ответила на слова заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.

Врач обвинял Малышеву в том, что она в программе «Жить здорово!» выставила в порочном свете остеопатов. Он потребовал извинений за распространение данной информации.

Малышева на свой странице в Instagram отметила, что у создателей передачи отношение к термину «остеопат» крайне осторожное.

«В России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», — отметила она.

Кроме того, ведущая обратила внимание на то, что переподготовка врачей по данной специальности была утверждена 28 сентября прошлого года, а первый выпуск врачей состоится в 2019 году.

«Мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается», — добавила она.

Извинений Елена Малышева Мохову в своем посте в соцсети не стала приносить.

Напомним, ранее врач-остеопат Дмитрий Мохов написал письмо с обращением к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой разобраться в ситуации.