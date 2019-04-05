Ученые: кошки умеют распознавать свое имя

Японские ученые выяснили, что кошки способны распознавать свои имена.

Доктор Ацуко Сайто из Университета Софии в Японии отметила, что кошачьи способны выделять свою кличку из цепочки других слов. При этом многие владельцы котов знают, что их питомцы понимают свои клички, пишет The Guardian.

Также способность распознавать свои имена есть у таких животных, как собаки, дельфины и попугаи.

Ранее сообщалось, что первая в мире вакцина против аллергии на кошек, созданием которой совместно занимаются ученые России и Австрии, может появиться уже в 2019 году.