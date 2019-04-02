Ученые России и Австрии в этом году могут создать первую в мире вакцину от аллергии на кошек

Первая в мире вакцина против аллергии на кошек, созданием которой совместно занимаются ученые России и Австрии, может появиться уже в 2019 году.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. Сеченова Петр Глыбочко рассказал, что разработка ведется совместно с Венским медицинским университетом.



По словам Глыбочко, уже есть положительные результаты.

«Думаю, в этом году ее (вакцину против аллергии на кошек) получим», — цитирует ректора Первого МГМУ им. Сеченова «Интерфакс».



Ранее российские ученые завершили тесты вакцины против лихорадки Эбола. Она разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в рамках реализации распоряжения правительства РФ.