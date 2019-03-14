Мутко оценил завершение долгостроев в 9 млрд рублей

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что проблемы обманутых дольщиков в 26 регионах России могут быть решены в течение полугода, сообщает «Российская газета».

Речь идет о регионах, в которых менее пяти проблемных объектов. Для решения проблемы нужно докапитализировать Фонд защиты участников долевого строительства на 9 млрд рублей. Вопрос с дополнительным финансированием могут решить уже в апреле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани строительство пятого дома ЖК «Молодежный» и третьего дома ЖК «МЧС» может возобновиться за счет федеральных средств. Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев в ходе еженедельного выездного совещания по вопросам обманутых дольщиков.