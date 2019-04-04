Совфед может окончательно прекратить полномочия Арашукова на посту сенатора от Карачаево-Черкесии

Временно отстраненный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков не подал декларацию о доходах за прошлый год к 1 апреля, что может стать причиной для досрочного прекращения полномочий.



Как пишет РБК со ссылкой на действующий закон, решение о прекращении полномочий, если сенатор не представляет отчет вовремя, должно быть принято в течение 30 дней.

Место Арашукова в Совфеде может занять глава Минпромторга Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов или сын экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева Эдуард.

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.



12 марта Басманный суд Москвы вынес постановление о временном отстранении Рауфа Арашукова от должности сенатора. 26 марта Басманный суд Москвы продлил ему арест до 30 июня.