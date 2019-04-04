Стоимость полиса каско в 2018 году упала до минимума за 6 лет

В России стоимость полиса каско достигла минимума за последние 6 лет. Об этом говорится в обзоре итогов 2018 года на страховом рынке, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

В третьем квартале 2018 года средняя стоимость полиса составляла 33 тыс. рублей. В четвертом квартале стоимость полиса увеличилась до отметки в 36,2 тыс. рублей, говорится в материалах «Эксперт РА», составленных на основе данных Банка России.

Средняя выплата по каско в III и IV кварталах составила 87,5 и 90,8 тыс. рублей соответственно.

Ранее эксперты «Автостата» сообщили, что в 2018 году водители отказывались от платных парковок и каско для экономии.