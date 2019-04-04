Счетная палата заявила о проверке исполнения бюджета России за 2018 год

Счетная палата изучит бюджетную отчетность по исполнению федерального бюджета за 2018 год, сообщается на официальном портале ведомства.

Счетной палате предстоит проверить исполнение федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ в федеральном Фонде обязательного медицинского страхования, Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования. Кроме того, в ведомстве изучат достижения национальных целей и реализацию национальных проектов.

Напомним, ранее Счетная палата РФ рассказала о новой схеме мошенничества — «массовый подписант», которая появилась после введения в 2014 году обязанности электронной подачи декларации по НДС.



