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Счетная палата заявила о проверке исполнения бюджета России за 2018 год

12:02, 04.04.2019
Счетная палата заявила о проверке исполнения бюджета России за 2018 год
Фото: iteducenter.ua

Счетная палата изучит бюджетную отчетность по исполнению федерального бюджета за 2018 год, сообщается на официальном портале ведомства.

Счетной палате предстоит проверить исполнение федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ в федеральном Фонде обязательного медицинского страхования, Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования. Кроме того, в ведомстве изучат достижения национальных целей и реализацию национальных проектов.

Напомним, ранее Счетная палата РФ рассказала о новой схеме мошенничества — «массовый подписант», которая появилась после введения в 2014 году обязанности электронной подачи декларации по НДС.


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