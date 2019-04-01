Счетная палата выявила мошенническую схему при электронном декларировании НДС

Счетная палата РФ рассказала о новой схеме мошенничества — «массовый подписант», которая появилась после введения в 2014 году обязанности электронной подачи декларации по НДС.

В Счетной палате разъяснили, что суть схемы состоит в том, что один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков.

К примеру, один гражданин представил в налоговые органы 1,7 тыс. деклараций по НДС за 1 тыс. налогоплательщиков. Из них 589 — это декларации, которые корректировались, сообщается в пресс-релизе Счетной палаты.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты.