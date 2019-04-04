Налоговая служба Татарстана предъявила требования к «Роял Тайм Групп» на 2,5 млн рублей

Управление Федеральной налоговой службы по РТ заявило о включении в реестр требований кредиторов ООО «Роял Тайм Групп». Сумма требований — 2 591 079,84 рубля. Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Основания требования — обязательные платежи, налоги, пени, штрафы. Временный управляющий «Роял Тайм Групп» заявил о получении требования. Кроме того, к «Роял Тайм Групп» требования предъявило ООО «Нефтетрейдсервис» на 241 790 213,83 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО «Тимер Банк» заявило о включении в реестр требований кредиторов ООО «Роял Тайм Групп». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Сумма требований — 1 524 909 751,30 рубля.