«Тимер Банк» предъявил требования к «Роял Тайм Групп» на 1,5 млрд рублей

ПАО «Тимер Банк» заявило о включении в реестр требований кредиторов ООО «Роял Тайм Групп». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сумма требований — 1 524 909 751,30 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько кредиторов уже предъявили требования к казанскому ООО «Роял Тайм Групп», признанному банкротом в конце февраля 2019 года. Долги игорной компании уже можно оценить в 1,14 млрд рублей. Требования предъявили только «Татфондбанк», ООО «Роял Тайм», ООО «Залесный Сити» и ООО «НефтеТрейдСервис». Стоит отметить, что ТФБ рассчитывает получить от бывшей игорной империи всего 300 тысяч рублей. В то же время входящее в группу ООО «Роял Тайм» потребовало более 500 млн рублей.