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Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

08:26, 04.04.2019
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор заявил, что возобновляет спортивную карьеру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он хочет продолжать двигаться вперед со своими фанатами «из разных религий и уголков планеты».

«Все верования заставляют нас быть лучшими. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне», — отметил Макгрегор.

Стоит отметить, что боец рассказал о возобновлении карьеры спустя девять дней после того, как объявил о том, что уходит из спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Конор Макгрегор может стать акционером UFC.

Спорт
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