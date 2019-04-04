Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор заявил, что возобновляет спортивную карьеру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он хочет продолжать двигаться вперед со своими фанатами «из разных религий и уголков планеты».

«Все верования заставляют нас быть лучшими. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне», — отметил Макгрегор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что боец рассказал о возобновлении карьеры спустя девять дней после того, как объявил о том, что уходит из спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Конор Макгрегор может стать акционером UFC.