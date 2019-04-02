Конор Макгрегор может стать акционером UFC
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор намерен стать акционером UFC. Об этом заявил президент организации Дана Уайт.
По его мнению, у Макгрегора много денег, но «он слишком много думает об акциях UFC».
«Сомневаюсь, что Макгрегор действительно ушел из ММА. Скорее всего за этим заявлением что-то стоит. Возможно, что он хочет провести встречу с нами», — цитирует Уайта издание MMA Mania.
Глава UFC добавил, что встреча с Макгрегором пройдет в ближайшее время.
Напомним, 26 марта Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.Спорт
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