Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я решил уйти из спорта, также известного, как смешанные боевые искусства (ММА). Желаю всем моим старым коллегам успехов», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Напомним, что в середине марта Конора Макгрегора освободили под залог после нападения на фаната. Макгрегор был арестован в Майами-Бич по подозрению в повреждении чужого имущества и разбое.

По предварительной версии, спортсмен у отеля набросился на фаната, который хотел сфотографироваться с ним. Макгрегор отобрал смартфон, разбил его, а затем ушел, забрав с собой гаджет.

