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Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

05:58, 04.04.2019
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Фото: a-buldakov.ru

Тело актера Алексея Булдакова из Монголии уже отправлено в Россию.

Дата и время церемонии прощания на данный момент неизвестны. Информация должна появиться в ближайшее время.

Булдаков находился в Монголии с туристическими целями, передает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию в Улан-Баторе.

Напомним, Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал отрыв тромба.

Общество
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