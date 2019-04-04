Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело актера Алексея Булдакова из Монголии уже отправлено в Россию.

Дата и время церемонии прощания на данный момент неизвестны. Информация должна появиться в ближайшее время.

Булдаков находился в Монголии с туристическими целями, передает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию в Улан-Баторе.

Напомним, Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал отрыв тромба.