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Скончался актер Алексей Булдаков

14:30, 03.04.2019 1
Скончался актер Алексей Булдаков
Фото: a-buldakov.ru

Скончался исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» — актер Алексей Булдаков. Ему было 68 лет, сообщает ТАСС.

О смерти Булдакова сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ. Там отметили, что не располагают подробной информацией, известно только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб.

На официальном сайте Булдакова указано, что до 1995 года он был преимущественно актером второго плана, хотя активно снимался, особенно на «Беларусьфильме». После роли генерала в «Особенностях национальной охоты» Булдаков стал народной звездой.

Общество
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комментарии

  • Анонимно 14:36
    Светлая память, скорбим..
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