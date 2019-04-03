Скончался актер Алексей Булдаков

Скончался исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» — актер Алексей Булдаков. Ему было 68 лет, сообщает ТАСС.

О смерти Булдакова сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ. Там отметили, что не располагают подробной информацией, известно только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб.

На официальном сайте Булдакова указано, что до 1995 года он был преимущественно актером второго плана, хотя активно снимался, особенно на «Беларусьфильме». После роли генерала в «Особенностях национальной охоты» Булдаков стал народной звездой.