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Экономика

ЦБ предложил перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей

01:29, 04.04.2019
ЦБ предложил перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей
Фото: pixabay.com

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова предложила перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей для борьбы с «зарплатным рабством».

Теперь Центробанк хочет проработать с банками вопрос, нужно ли в СБП делать функцию переводов от юридического лица физическому, пишут «Ведомости».

Если предложение будет одобрено, то он может быт реализовано следующим образом: работодатель направляет зарплатный реестр с номерами телефонов сотрудников в свой расчетный банк, который в свою очередь перечисляет деньги по номеру в любой банк.

Напомним, на прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму законопроекты о праве работника на выбор банка, в который должна быть переведена его заработная плата. Предлагается установить административную ответственность для работодателей в случае, если они будут препятствовать выбору сотрудника.

Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка для борьбы с «зарплатным рабством».

Экономика
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