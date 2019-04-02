ФАС предложила отменить комиссии при снятии наличных в банкоматах для борьбы с «зарплатным рабством»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка для борьбы с «зарплатным рабством».

Как пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров, при выборе банка для перечисления зарплаты одним из факторов является наличие банкоматной сети. Обнуление комиссии даст возможность работодателям спокойно выбирать банк для обслуживания.

По его словам, отмена комиссий «никоим образом не ограничит рост безналичных платежей», так как сейчас человек часто снимает через банкомат всю сумму с карты, пишет «Интерфакс».

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроекты о праве работника на выбор банка, в который должна быть переведена его заработная плата.

Предлагается установить административную ответственность для работодателей в случае, если они будут препятствовать выбору сотрудника.