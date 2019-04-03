Минниханов посетил мусоросжигательный завод в Дании, на крыше которого появится горнолыжный курорт

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил мусоросжигательный завод Amager Bakke в Копенгагене.

Мусороперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в марте 2017 года. Весной 2019 года на его крыше откроется парк и горнолыжный склон. За прошлый год МСЗ переработал порядка 450 тыс. тонн отходов. После выведения производства на полную мощность завод сможет перерабатывать порядка 560 тыс. тонн отходов в год.

Минниханов совершил пеший осмотр завода, ознакомился с пунктом приема отходов, осмотрел силосную башню и шлаковое хранилище, после чего члены делегации Татарстана перешли к мусоросжигательной системе, осмотру паровой турбины и теплообменников, сообщает пресс-служба президента РТ.



В ходе осмотра президент Татарстана интересовался технологиями, которые применяются для сжигания мусора, стоимостью вырабатываемой энергии и ее дальнейшим использованием, объемом отходов, поступающих на завод для переработки — как от граждан, так и от промышленных предприятий, входящих в зону ответственности МСЗ.

Ранее Минниханов встретился с заместителем министра иностранных дел Дании по внешней торговле Сюзанной Хюлделунд.