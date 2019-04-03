Минниханов встретился с замглавой МИД Дании по внешней торговле

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с заместителем министра иностранных дел Дании по внешней торговле Сюзанной Хюлделунд.

На встрече речь шла о перспективных направлениях сотрудничества Татарстана с Данией, передает пресс-служба президента РТ.

В ходе беседы Минниханов подчеркнул, что есть нацеленность на активизацию контактов с деловыми кругами Дании.

Президент РТ отметил, что ранее у него состоялись продуктивные встречи с представителями совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию и руководством компании «Данфосс».