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Минниханов встретился с замглавой МИД Дании по внешней торговле

14:58, 03.04.2019
Минниханов встретился с замглавой МИД Дании по внешней торговле
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с заместителем министра иностранных дел Дании по внешней торговле Сюзанной Хюлделунд.

На встрече речь шла о перспективных направлениях сотрудничества Татарстана с Данией, передает пресс-служба президента РТ.

В ходе беседы Минниханов подчеркнул, что есть нацеленность на активизацию контактов с деловыми кругами Дании.

Президент РТ отметил, что ранее у него состоялись продуктивные встречи с представителями совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию и руководством компании «Данфосс».

ОбществоВласть Татарстан
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