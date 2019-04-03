Путин предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Президент РФ Владимир Путин предложил коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву построить в стране атомную электростанцию по российским технологиям.

Также по итогам переговоров с президентом Казахстана Путин сообщил, что сейчас развивается сотрудничество России и Казахстана в области мирного атома, в частности, функционируют шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана, пишет «Интерфакс».

Напомним, Путин в начале переговоров с Токаевым отметил, что он много сделал для развития российско-казастанских отношений в составе команды Нурсултана Назарбаева.