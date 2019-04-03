Лидера КНДР пригласили в Москву

Москва ждет ответа от КНДР на приглашение лидера страны Ким Чен Ына посетить Россию, сообщают «Известия».

Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков. Отмечается, что приглашение передано, а сроки будут согласовываться.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Намом передал подарок председателю главе страны Ким Чен Ыну. Как пишет ТАСС, подарок представляет собой бронзовый бюст графа Виктора Кочубея, создателя Министерства внутренних дел и первого руководителя этого ведомства.