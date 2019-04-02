Колокольцев передал Ким Чен Ыну бюст создателя МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Намом передал подарок председателю главе страны Ким Чен Ыну.

Как пишет ТАСС, подарок представляет собой бронзовый бюст графа Виктора Кочубея, создателя Министерства внутренних дел и первого руководителя этого ведомства.

После церемонии вручения подарка председатель президиума ВНС провел встречу с Владимиром Колокольцевым, в которой также принял участие посол России в КНДР Александр Мацегора.

Ранее сообщалось, что министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также вручил подарок Ким Чен Ыну.