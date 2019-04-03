Директор хлебозавода в Омске предложил продавать хлеб по 80 рублей

Гендиректор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн считает, что хлеб в России должен стоить минимум 80 рублей за килограмм.

«Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба (должен стоить) 80. Если бы он стоил 80 рублей, мы бы столько доброго еще сделали для людей», — приводит слова Гольдштейна «СуперОмск».

По мнению гендиректора «Хлебодара», конечная стоимость хлеба должна быть привязана к стоимости бензина, как это сделано в ряде развитых стран. В качестве примера Гольдштейн привел Америку, Германию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, где, по его словам, килограмм хлеба стоит три—пять литров бензина.

Ранее стало известно, что за год оптовые цены на муку в России выросли более чем на 50%. В Минсельхозе РФ заявили, что в себестоимости хлеба мука составляет 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает существенного влияния на цены на хлеб.