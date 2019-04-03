Татарстанский «мусорный» оператор прокомментировал иск от КФУ
Гендиректор УК «ПЖКХ», являющейся оператором обращения с ТКО на западе Татарстана, Сергей Богатов прокомментировал иск Казанского федерального университета (КФУ) по поводу тарифов на вывоз мусора.
Он отметил, что вуз считает себя правым и подал иск, поскольку в КФУ очень «серьезная юридическая кафедра», передает Inkazan.
Богатов же убежден в правильной трактовке законов и справедливом тарифе для университета.
Напомним, что КФУ решил через суд добиться для вуза отдельного тарифа на вывоз мусора. Вуз подал иск к УК «ПЖКХ».
Накануне Богатов и глава ООО «Гринта» (регоператор по Восточной зоне) Светлана Ярлыченко встретились с предпринимателями. Жалобы на выросшие тарифы за вывоз мусора они объяснили тем, что расчеты производятся по правилам, утвержденным властями Татарстана.ОбществоОбразованиеИнфраструктураБизнес Татарстан
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